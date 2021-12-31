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НБУ ужесточил требования к банкам, выдающим потребительские кредиты украинцам

Автор: Александр Белоус

Национальный банк с 1 января 2022 года ужесточает требования к капиталу банков в соответствии с ранее анонсированными планами. Эти требования призваны увеличить устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, вводится повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%. Теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.

Кроме того, 1 января 2022 года предполагается введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 1 января 2023 года

Согласно международным стандартам, банки имеют держать капитал на покрытие не только кредитных, но и операционных рисков. Весомость требований к капиталу под покрытие операционного риска лишь возрастает ввиду новых возможностей для мошенничества вследствие перевода бизнеса в онлайн.

Также с 1 января запланирован следующий этап повышения весов риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 1 июля 2022 года.

Кроме того, произойдет повышение с текущих 25% до 50% части стоимости непрофильных активов, которая вычитается из основного капитала.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2021 года в национальной валюте составляли 31,9% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 2,0 п. п.

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Национальный банк Украины