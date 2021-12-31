НБУ посилив вимоги до банків, що видають споживчі кредити українцям

Зокрема запроваджується підвищення ваг ризику для незабезпечених споживчих кредитів фізичним особам зі 125% до 150%. Відтепер на кожні 10 грн кредиту банк повинен тримати 1,5 грн регулятивного капіталу. Таким чином, збільшиться частка незабезпечених споживчих кредитів, які банки фінансуватимуть не депозитами вкладників, а власним капіталом.

Крім того, 1 січня 2022 року передбачається запровадження мінімальних вимог до покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з 1 січня 2023 року

Відповідно до міжнародних стандартів, банки мають тримати капітал на покриття не лише кредитних, але й операційних ризиків. Вагомість вимог до капіталу під покриття операційного ризику лише зростає з огляду на нові можливості для шахрайства внаслідок переведення бізнесу в онлайн.

Також з 1 січня запланований наступний етап підвищення ваг ризику за ОВДП в іноземній валюті до 50% із подальшим зростанням до 100% з 1 липня 2022 року.

Крім того, відбудеться підвищення з поточних 25% до 50% частки вартості непрофільних активів, що вираховується з основного капіталу.