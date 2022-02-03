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НБУ увидел признаки стабилизации на валютном рынке

Автор: Александр Белоус

В конце января 2022 года на фоне улучшения информационной среды появились первые признаки стабилизации ситуации на финансовых рынках. Это отразилось в снижении премии за риск и в укреплении обменного курса гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2022 года).

Как отмечается в обзоре, ухудшение информационной среды из-за геополитической напряженности негативно сказалось на ожиданиях участников рынка, что привело к снижению спроса и росту доходности украинских активов на внутреннем и внешнем рынках. В результате в январе привлечения правительством средств во время первичного размещения ОВГЗ были незначительными.

"Указанные факторы вместе со значительными бюджетными расходами в конце года сформировали девальвационное давление на гривну", - говорится в документе.

Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний в течение января НБУ преимущественно проводил интервенции по продаже иностранной валюты. Отрицательное сальдо интервенций в январе составило 1,3 млрд долларов. С начала года официальный курс гривны к доллару девальвировал на 4,3%, сообщили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение января 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 197,7 млн долларов и продал 1 511,2 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 313,5 млн долларов. Таким образом, НБУ за месяц продал из резервов максимальный объем валюты с марта 2020 года.

В то же время курс доллара в начале февраля упал до 28,30 гривен по сравнению с максимумом в 29 гривен (27 января).

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