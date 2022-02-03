НБУ побачив ознаки стабілізації на валютному ринку

Наприкінці січня 2022 року на тлі поліпшення інформаційного середовища з’явилися перші ознаки стабілізації ситуації на фінансових ринках. Це відобразилося у зниженні премії за ризик та в укріпленні обмінного курсу гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2022 року).

Як зазначається в огляді, погіршення інформаційного середовища через геополітичну напруженість негативно позначилося на очікуваннях учасників ринку, що призвело до зниження попиту та зростання дохідності українських активів на внутрішньому та зовнішньому ринках. У результаті в січні залучення урядом коштів під час первинного розміщення ОВДП були незначними.

"Зазначені чинники разом із значними бюджетними витратами наприкінці року сформували девальваційний тиск на гривню", - йдеться в документі.

Для згладжування надмірних курсових коливань упродовж січня НБУ переважно проводив інтервенції з продажу іноземної валюти. Від’ємне сальдо інтервенцій у січні становило 1,3 млрд доларів. З початку року офіційний курс гривні до долара девальвував на 4,3%, повідомили в НБУ.