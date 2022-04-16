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НБУ увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Фото: НБУ продал из резервов 350 млн долларов и 93 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 11 по 15 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 349,66 млн долларов и 92,98 млн евро. При этом НБУ купил 1,00 млн долларов и 5,0 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

С начала года НБУ купил на межбанке 1 779,80 млн долларов и 85,17 млн евро. При этом НБУ продал 4 851,60 млн долларов и 1 175,63 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 3 071,80 млн долларов и 1 090,46 млн евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины