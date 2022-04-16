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НБУ збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Фото: НБУ продав з резервів 350 млн доларів і 93 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 11 по 15 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 349,66 млн доларів і 92,98 млн євро. При цьому НБУ купив 1,00 млн доларів і 5,0 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 779,80 млн доларів і 85,17 млн євро. При цьому НБУ продав 4 851,60 млн доларів і 1 175,63 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 3 071,80 млн доларів і 1 090,46 млн євро.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України