НБУ увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 11 по 15 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 349,66 млн долларов и 92,98 млн евро. При этом НБУ купил 1,00 млн долларов и 5,0 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 1 779,80 млн долларов и 85,17 млн евро. При этом НБУ продал 4 851,60 млн долларов и 1 175,63 млн евро.

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