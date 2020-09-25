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НБУ увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны более чем в 2 раза

Киев, Пятница 25 сентября 2020 17:33
НБУ увеличил продажу валюты для поддержки курса гривны более чем в 2 раза
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Центробанк сдерживает девальвацию

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 21-25 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 160,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, увеличив ее по сравнению с предыдущей неделей в 2,3 раза (160,50 млн долларов).

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3523,30 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,10 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с января 2019 года.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.

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