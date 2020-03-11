Аналитики ожидают поддержки гривны со стороны НБУ

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Возможно, центробанк постарается удержать уровень 25,5 грн/доллар

Национальный банк Украины с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке будет стараться не допустить резкого роста курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик финансовой группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, во вторник, 10 марта межбанк отреагировал достаточно сдержанно на обвал мировых финансовых рынков. Ведь еще в нерабочий понедельник в некоторых банках в розничной продаже курс подскочил до 26-26,1 грн/доллар.

"Думаю, Национальный банк будет сглаживать курс, чтобы не было панических настроений и резких скачков. По крайней мере, я надеюсь, что попробуют удержать курс в пределах 25,5 грн/доллар, чтобы не дать ему улететь дальше", - сказал эксперт.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса. На наличном рынке курс доллара в продаже вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара. В итоге курс на межбанке остановился на уровне 25,40 грн/доллар.