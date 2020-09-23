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НБУ увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны

Автор: Александр Белоус

Центробанк пока не менял свою политику

Национальный банк Украины с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке 160 млн долларов. Центробанк продавал валюту для сглаживания колебаний.

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Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб написал в Twitter.

Как отметил Сологуб, "некоторые изменения в поведении на рынке были скорее связаны с изменениями (не очень удачными и своевременными) в департаменте открытых рынков, чем со сменой стратегии".

"Пока рано говорить об изменениях в валютной политике", - добавил он.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на поддержания курса гривны в сравнении с прошлой неделей.

Напомним, Национальный банк Украины возобновил продажа валюты для поддержки курса гривны впервые с конца июля. НБУ в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по покупке валюты.

Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.

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