ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны

Киев, Среда 23 сентября 2020 13:30
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Центробанк пока не менял свою политику

Национальный банк Украины с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке 160 млн долларов. Центробанк продавал валюту для сглаживания колебаний.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб написал в Twitter.

Как отметил Сологуб, "некоторые изменения в поведении на рынке были скорее связаны с изменениями (не очень удачными и своевременными) в департаменте открытых рынков, чем со сменой стратегии".

"Пока рано говорить об изменениях в валютной политике", - добавил он.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты на поддержания курса гривны в сравнении с прошлой неделей.

Напомним, Национальный банк Украины возобновил продажа валюты для поддержки курса гривны впервые с конца июля. НБУ в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по покупке валюты.

Отметим, банкиры считают, что ключевым движущим фактором курса доллара является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год. При этом эксперты уверены, что Кабмин и НБУ взяли курс на девальвацию национальной валюты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь