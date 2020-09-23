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НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні

Київ, Середа 23 вересня 2020 13:30
НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Центробанк поки що не міняв свою політику

Національний банк України з 14 вересня продав на міжбанківському валютному ринку 160 млн доларів. Центробанк продавав валюту для згладжування коливань.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб написав у Twitter.

Як зазначив Сологуб, "деякі зміни у поведінці на ринку були скоріше пов’язані зі змінами (не дуже вдалими та вчасними) у департаменті відкритих ринків, ніж зі зміною стратегії".

"Поки що зарано говорити про зміни у валютній політиці", - додав він.

Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти на підтримки курсу гривні в порівняні з минулим тижнем.

Нагадаємо, Національний банк України відновив продаж валюти для підтримки курсу гривні вперше з кінця липня. НБУ протягом тижня 14-18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Зазначимо, банкіри вважають, що ключовим рушійним фактором курсу долара є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік. При цьому експерти впевнені, що Кабмін і НБУ взяли курс на девальвацію національної валюти.

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