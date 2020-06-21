НБУ увеличил покупку валюты, поддержав курс гривны к доллару

Национальный банк Украины в течение недели 15-19 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 110,0 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла до 110 млн долларов по сравнению с 40 млн долларов млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 290,6 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 497,5 млн долларов.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в течение недели колебался в узком диапазоне 26,70-26,80 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.

МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Таким образом, МВФ подтверждает прогноз правительства Украины по курсу гривны к доллару на 2020 год на уровне 30 грн/доллар.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий назвал причины снижения курса доллара в последнее время.