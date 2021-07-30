НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 26-30 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 136,00 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ увеличил покупку долларов более чем в четыре раза по сравнением с предыдущей неделей (32,00 млн долларов). Это было связано резким снижением курса доллара, который упал за неделю до годового минимума до уровня 26,80 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1161,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 991,80 млн долларов.