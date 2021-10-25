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НБУ увеличил покупку валюты на межбанке за неделю в три раза

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 10:00
НБУ увеличил покупку валюты на межбанке за неделю в три раза Фото: НБУ резко увеличил покупку долларов на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 18-23 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 350,10 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (119,60 млн долларов) в три раза. НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 года - до 26,20 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2374,40 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2177,40 млн долларов.

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке за неделю в три раза

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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