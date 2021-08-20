НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 4,5 раза для сдерживания укрепления гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-20 августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 118 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ увеличил покупку долларов в 4,6 раза по сравнением с предыдущей неделей (25,50 млн долларов). Это было произошло в связи со снижением курса доллара, который на этой неделе падал до минимума с июня прошлого года - 26,60 гривен на межбанке. В итого курс вырос до 26,70 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1381,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1211,60 млн долларов.