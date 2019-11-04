НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 1,7 раза

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк выкупил валюту, которую нерезиденты направили на покупку ОВГЗ

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28 октября - 1 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 156,90 млн долларов, что на 66,90 млн долларов больше, чем неделей ранее (90,00 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4611,50 млн долларов и продал на 479,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4132,28 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1423,96 млн грн до 99840,72 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.