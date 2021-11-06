НБУ увеличил покупку долларов в шесть раз для сдерживания укрепления гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 314,50 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей в шесть раз (с 54,50 млн долларов).

НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, курс доллара упал до минимума с марта прошлого года - 26,10 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2743,40 млн долларов и продал 246,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2496,80 млн долларов.