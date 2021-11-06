НБУ увеличил покупку долларов в шесть раз для сдерживания укрепления гривны
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 314,50 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей в шесть раз (с 54,50 млн долларов).
НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, курс доллара упал до минимума с марта прошлого года - 26,10 гривен.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2743,40 млн долларов и продал 246,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2496,80 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.