ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

НБУ увеличил покупку долларов в шесть раз для сдерживания укрепления гривны

Новина українською →
Украина, Суббота 06 ноября 2021 08:08
НБУ увеличил покупку долларов в шесть раз для сдерживания укрепления гривны Фото: НБУ купил на межбанке 314,50 млн долларов за 1-5 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 1-5 ноября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 314,50 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей в шесть раз (с 54,50 млн долларов).

НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, курс доллара упал до минимума с марта прошлого года - 26,10 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 2743,40 млн долларов и продал 246,60 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2496,80 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин