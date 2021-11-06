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НБУ збільшив купівлю доларів у шість разів для стримування зміцнення гривні

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Україна, Субота 06 листопада 2021 08:08
НБУ збільшив купівлю доларів у шість разів для стримування зміцнення гривні Фото: НБУ купив на міжбанку 314,50 млн доларів за 1-5 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 1-5 листопада 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 314,50 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем в шість разів (з 54,50 млн доларів).

НБУ проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні. Тим не менш, курс долара впав до мінімуму з березня минулого року - 26,10 гривень.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 2743,40 млн доларів і продав 246,60 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2496,80 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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