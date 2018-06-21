НБУ увеличил лимит покупки валюты для банков до 5% от капитала

Лимит продажи снижен на 3%

Национальный банк Украины (НБУ) унифицирует значения лимитов общей длинной и короткой открытой валютной позиции банков с целью углубления валютного рынка, увеличения его ликвидности и более эффективного управления банками собственными валютными рисками. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Принятие решения НБУ № 347-рш от 19 июня, которое вступает в силу с 1 июля, позволит банкам покупать больше валюты, но продавать - меньше.

Таким образом, с указанной даты лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) увеличивается с 3% до 5% от капитала, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшается с 8% до 5%.

НБУ поставил цель полного совпадения обоих лимитов еще в мае этого года, когда принял решение лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) с 1 мая увеличить с 1% до 3%, а лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2) - уменьшить с 10% до 8%.

По оценкам Национального банка, этот шаг не только не имел негативного влияния на состояние валютного рынка, но и способствовал его стабилизации. После изменения лимитов на фоне увеличения объемов операций на межбанковском валютном рынке, объем продажи валюты банками с позиции вырос с 7,6 млн долларов в среднем за день в апреле до 10 млн долларов в мае. Соответственно, банки начали играть более активную роль в сглаживания колебаний обменного курса гривны за счет своей позиции, и это способствовало снижению месячной волатильности курса гривны.

Напомним, Национальный банк Украины сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины.