НБУ сохранил норму о продаже 50% валютных поступлений

Это требование пересматривается каждые полгода

Национальный банк Украины сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Требование к обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. Последний раз Национальный банк менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил норму 65% до 50%.

Правление Национального банка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержания стабильности на валютном рынке.

Данное решение утверждено постановлением правления Национального банка Украины № 65 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений" от 12 июня 2018 года. Оно вступает в силу с 14 июня 2018 и до 13 декабря 2018 включительно.

Напомним, чистая покупка валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке с начала 2018 года превысила 1,2 млрд долларов.