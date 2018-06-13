Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

НБУ сохранил норму о продаже 50% валютных поступлений

НовостиФинансы    13.06.2018 - 15:32
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Это требование пересматривается каждые полгода

Национальный банк Украины сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Требование к обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. Последний раз Национальный банк менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил норму 65% до 50%.

Правление Национального банка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержания стабильности на валютном рынке.

Данное решение утверждено постановлением правления Национального банка Украины № 65 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений" от 12 июня 2018 года. Оно вступает в силу с 14 июня 2018 и до 13 декабря 2018 включительно.

Напомним, чистая покупка валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке с начала 2018 года превысила 1,2 млрд долларов.

НБУ рассчитывает на рассмотрение Радой закона "О валюте" в течение ближайшего месяца В Германии прокуратура продала конфискованную криптовалюту на 14 млн долларов
Теги публикации: валюта, продажа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь