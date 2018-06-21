НБУ збільшив ліміт купівлі валюти для банків до 5% від капіталу

Ліміт продажу знижена на 3%

Національний банк України (НБУ) уніфікує значення лімітів загальної довгої та короткої відкритої валютної позиції банків з метою поглиблення валютного ринку, збільшення його ліквідності та більш ефективного управління банками власними валютними ризиками. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Прийняття рішення НБУ № 347-рш від 19 червня, яке вступає в силу з 1 липня, дозволить банкам купувати більше валюти, але продавати - менше.

Таким чином, з вказаної дати ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) збільшується з 3% до 5% від капіталу, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - зменшується з 8% до 5%.

НБУ поставив за мету повного збігу обох лімітів ще в травні цього року, коли прийняв рішення ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) з 1 травня збільшити з 1% до 3%, а ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) - зменшити з 10% до 8%.

За оцінками Національного банку, цей крок не тільки не мав негативного впливу на стан валютного ринку, але й сприяв його стабілізації. Після зміни лімітів на тлі збільшення обсягів операцій на міжбанківському валютному ринку, обсяг продажу валюти банками з позиції зріс з 7,6 млн доларів в середньому за день у квітні до 10 млн доларів у травні. Відповідно, банки почали грати більш активну роль в згладжування коливань обмінного курсу гривні за рахунок своєї позиції, і це сприяло зниженню місячної волатильності курсу гривні.

Нагадаємо, Національний банк України зберіг вимогу обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб в розмірі 50% з метою забезпечення фінансової стабільності України.