НБУ увеличил курс золота до 327,56 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,18%

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,18% до 327,56 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 327 559,01 грн за 10 тройских унций (+596,92 грн или +0,18%);

Серебро - 4 161,65 грн за 10 тройских унций (+53,39 грн);

Платина - 221 919,08 грн за 10 тройских унций (+118,36 грн)

Палладий - 249 323,13 грн за 10 тройских унций (+499,64 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.