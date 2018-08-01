НБУ збільшив курс золота до 327,56 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,18%

Національний банк України (НБУ) на 1 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,18% до 327,56 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 327 559,01 грн за 10 тройських унцій (+596,92 грн або +0,18%);

Срібло - 4 161,65 грн за 10 тройських унцій (+53,39 грн);

Платина - 221 919,08 грн за 10 тройських унцій (+118,36 грн)

Паладій - 249 323,13 грн за 10 тройських унцій (+499,64 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.