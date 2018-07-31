НБУ увеличил курс золота до 326,96 тыс. гривен за 10 унций

Новости Финансы 31.07.2018 - 09:00
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Золото подорожало на 0,21%

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,21% до 326,96 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 326 962,09 грн за 10 тройских унций (+699,19 грн или +0,21%);

Серебро - 4 108,26 грн за 10 тройских унций (-49,14 грн);

Платина - 221 800,72 грн за 10 тройских унций (-1657,86 грн)

Палладий - 248 823,49 грн за 10 тройских унций (-326,13 грн).

НБУ увеличил курс золота до 326,96 тыс. гривен за 10 унций

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги:  Курс золота,  курс серебра,  курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС