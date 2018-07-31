НБУ збільшив курс золота до 326,96 тис. гривень за 10 унцій

Новини Фінанси 31.07.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Золото подорожчало на 0,21%

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,21% до 326,96 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 326 962,09 грн за 10 тройських унцій (+699,19 грн або +0,21%);

Срібло - 4 108,26 грн за 10 тройських унцій (-49,14 грн);

Платина - 221 800,72 грн за 10 тройських унцій (-1657,86 грн)

Паладій - 248 823,49 грн за 10 тройських унцій (-326,13 грн).

НБУ збільшив курс золота до 326,96 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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