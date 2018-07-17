НБУ увеличил курс золота до 326,2 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,25%

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем увеличил курс золота на 0,25% до 326,2 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 326 248,93 грн за 10 тройских унций (+825,77 грн или +0,25%);

Серебро - 4 143,30 грн за 10 тройских унций (-12,04 грн);

Платина - 217 778,82 грн за 10 тройских унций (-2 055,61 грн);

Палладий - 247 392,55 грн за 10 тройских унций (+1324,9 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.