НБУ збільшив курс золота до 326,2 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,25%

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,25% до 326,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 326 248,93 грн за 10 тройських унцій (+825,77 грн або +0,25%);

Срібло - 4 143,30 грн за 10 тройських унцій (-12,04 грн);

Платина - 217 778,82 грн за 10 тройських унцій (-2 055,61 грн);

Паладій - 247 392,55 грн за 10 тройських унцій (+1324,9 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.