НБУ снизил курс золота до 321,8 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 1,32%

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2018 года по сравнению с прошлым банковским днем, 18 июля, понизил курс золота на 1,32% до 321,8 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 321 808,19 грн за 10 тройских унций (-4 296,28 грн или -1,32%);

Серебро - 4 148,04 грн за 10 тройских унций (+2,41 грн);

Платина - 217 002,54 грн за 10 тройских унций (+412,43 грн);

Палладий - 240 675,54 грн за 10 тройских унций (-3 971,64 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.