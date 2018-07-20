НБУ збільшив курс золота до 322,3 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,15%

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,3% до 322,28 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 322 275,40 грн за 10 тройських унцій (+467,21 грн або +0,15%);

Срібло - 4 087,34 грн за 10 тройських унцій (-60,7 грн);

Платина - 214 426,71 грн за 10 тройських унцій (-2 575,83 грн);

Паладій - 240 899,14 грн за 10 тройських унцій (+223,6 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.