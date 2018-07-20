НБУ збільшив курс золота до 322,3 тис. гривень за 10 унцій

Новини Фінанси 20.07.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Золото подорожчало на 0,15%

Національний банк України (НБУ) на 20 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем збільшив курс золота на 0,3% до 322,28 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 322 275,40 грн за 10 тройських унцій (+467,21 грн або +0,15%);

Срібло - 4 087,34 грн за 10 тройських унцій (-60,7 грн);

Платина - 214 426,71 грн за 10 тройських унцій (-2 575,83 грн);

Паладій - 240 899,14 грн за 10 тройських унцій (+223,6 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ збільшив курс золота до 326,2 тис. гривень за 10 унцій НБУ знизив курс золота до 325,4 тис. гривень за 10 унцій
Теги:  Курс золота,  курс серебра,  курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС