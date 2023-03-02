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НБУ уточнив валютні обмеження для волонтерів

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Україна, Четвер 02 березня 2023 08:33
НБУ уточнив валютні обмеження для волонтерів Фото: НБУ уточнив валютні обмеження для волонтерів  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк актуалізував низку валютних обмежень. З 2 березня уточнено перелік кодів товарів, які мають змогу купувати волонтери - фізичні особи за кордоном для підтримання обороноздатності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, з 1 січня 2023 року набрав чинності новий закон "Про митний тариф України", яким, зокрема, виокремлено новий код для безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Ураховуючи це, НБУ додав новий код БПЛА до переліку кодів товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати волонтери - фізичні особи за кордоном для сприяння підтримання обороноздатності України.

До відповідного переліку також раніше було включено:

  • тепловізори,
  • рації,
  • бронежилети,
  • каски,
  • шоломи,
  • військову та тактичну форму,
  • військове та тактичне взуття,
  • захисний одяг,
  • оптичні прилади для слідкування,
  • спальні мішки,
  • каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Крім того, НБУ надано можливість перераховувати іноземну валюту фонду, створеному посольством Турецької Республіки в Україні для підтримки постраждалих від землетрусів у Туреччині.

Нагадаємо, що з 6 серпня 2022 року фізичні особи-волонтери мають змогу без обмежень розраховуватися гривневими платіжними картками за товари з визначеного Національним банком переліку, придбані за кордоном. Крім того, фізичні особи, які фактично займаються волонтерською діяльністю, ще з 4 квітня 2022 року можуть купувати валюту та переказувати її за кордон для придбання відповідних товарів з метою сприяння підвищенню обороноздатності України (у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн в еквіваленті);

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