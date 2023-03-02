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НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров

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Украина, Четверг 02 марта 2023 08:33
НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров Фото: НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк актуализировал ряд валютных ограничений. Со 2 марта уточнен перечень кодов товаров, которые могут покупать волонтеры - физические лица за рубежом для поддержания обороноспособности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2023 вступил в силу новый закон "О таможенном тарифе Украины", которым, в частности, выделен новый код для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Учитывая это, НБУ добавил новый код БПЛА в перечень кодов товаров оборонного назначения, которые могут покупать волонтеры - физические лица за рубежом для содействия поддержанию обороноспособности Украины.

В соответствующий список также ранее были включены:

  • тепловизоры,
  • рации,
  • бронежилеты,
  • каски,
  • шлемы,
  • военную и тактическую форму,
  • военная и тактическая обувь,
  • защитная одежда,
  • оптические приборы для слежения,
  • спальные мешки,
  • карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Кроме того, НБУ предоставлена возможность перечислять иностранную валюту фонду, созданному посольством Турецкой Республики в Украине для поддержки пострадавших от землетрясений в Турции.

Напомним, что с 6 августа 2022 года физические лица-волонтеры могут без ограничений рассчитываться гривневыми платежными карточками за товары из определенного Национальным банком перечня, приобретенные за рубежом. Кроме того, физические лица, фактически занимающиеся волонтерской деятельностью, еще с 4 апреля 2022 года могут покупать валюту и перечислять ее за границу для приобретения соответствующих товаров с целью содействия повышению обороноспособности Украины (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте);

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