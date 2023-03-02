НБУ уточнил валютные ограничения для волонтеров

Национальный банк актуализировал ряд валютных ограничений. Со 2 марта уточнен перечень кодов товаров, которые могут покупать волонтеры - физические лица за рубежом для поддержания обороноспособности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в пресс-службе, с 1 января 2023 вступил в силу новый закон "О таможенном тарифе Украины", которым, в частности, выделен новый код для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Учитывая это, НБУ добавил новый код БПЛА в перечень кодов товаров оборонного назначения, которые могут покупать волонтеры - физические лица за рубежом для содействия поддержанию обороноспособности Украины.

В соответствующий список также ранее были включены:

тепловизоры,

рации,

бронежилеты,

каски,

шлемы,

военную и тактическую форму,

военная и тактическая обувь,

защитная одежда,

оптические приборы для слежения,

спальные мешки,

карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Кроме того, НБУ предоставлена возможность перечислять иностранную валюту фонду, созданному посольством Турецкой Республики в Украине для поддержки пострадавших от землетрясений в Турции.