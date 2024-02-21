НБУ уточнив низку валютних обмежень: що зміниться відсьогодні

За даними прес-служби, з 21 лютого 2024 року відбулися такі зміни:

По-перше, уточнено умови купівлі валюти бізнесом.

Як зазначається в повідомленні, на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті бізнес має спочатку використовувати наявну в нього валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України. Також підприємствам доступні валютні операції на умовах "своп" із купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти.

Щоб відповідні операції не використовувалися для обходу діючих валютних обмежень, НБУ уточив умови купівлі валюти підприємствами. Так, з 21 лютого під час купівлі валюти бізнесом банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах "своп", за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичним особам потрібно буде надавати банку інформацію про продану ним валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Вона надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних та депозитних рахунках.

По-друге, НБУ уточнив особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями.

Наразі діє норма, відповідно до якої банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону.

Для того, щоб стимулювати повернення в Україну валютної виручки за експорт товарів, НБУ уточнив особливості валютного нагляду банками. Починаючи з 21 лютого, банки матимуть змогу завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Натомість перекази в гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

Валютний своп - валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.

Обмеження під час війни

Нагадаємо, НБУ з початком війни запровадив жорсткі обмеження на валютному ринку, які поступово скасовуються.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

Зокрема НБУ з 1 грудня 2023 року скасував низку обмежень на валютному ринку. Зміни стосуються як підприємств, так і громадян.