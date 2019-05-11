НБУ установил официальный курс евро на 13 мая

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем не изменил курс евро - 29,42 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 мая установлен на таком уровне: 2942,9211 гривны за 100 евро (+2,4465 грн).

При этом курс евро на 11 мая составляет 2942,9211 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Отметим, суббота, 11 мая, в Украине является официальным рабочим днем. В то же время торги на межбанке сегодня не проводились.

Напомним, сегодня, 11 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 5 копеек до 29,68 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,90 - 29,55 (28,90 - 29,55 - 10 мая), продажи 29,55 - 29,95 (29,55 - 29,95 - 10 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,22 (29,25 - 10 мая), продажи - 29,68 (29,73 - 10 мая) грн за евро.

При этом 10 мая на межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 29,45 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,41 грн/евро.