Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,17 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,99 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 33,9714- 33,9955 грн/евро, российский рубль 0,3803 - 0,3807.

Отметим, 16 января торги по доллару открылись в диапазоне 28,1000 - 28,1800 грн/доллар, евро 34,0195- 34,0437 грн/евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 января установлен на таком уровне: 28,0524 гривен за 1 доллар (0,0 грн). При этом курс доллара на 16 января составляет: 28,0524 гривен за 1 доллар.

Прогноз

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.