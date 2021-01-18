НБУ установил официальный курс доллара на 18 января

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 января установлен на таком уровне: 28,0524 гривен за 1 доллар (0,0 грн). При этом курс доллара на 16 января составляет: 28,0524 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара стабилен после небольшого снижения.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 34,04 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.