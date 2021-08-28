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НБУ установил курс доллара на 30 августа

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,92 гривен за доллар. Курс не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 августа установлен на таком уровне: 26,929 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 28 августа составляет также 26,929 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара остался на прежнем уровне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, в субботу, 28 августа был рабочий день для банковской системы Украины. Он был перенесен с понедельника, 23 августа. В то же время межбанковский валютный рынок сегодня не работает.

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