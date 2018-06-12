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НБУ упрощает проведение операций по обмену валют банками и другими финучреждениями

НовостиЭкономика    12.06.2018 - 19:24
Фото: здание НБУ (пресс-служба НБУ)
Фото: здание НБУ (пресс-служба НБУ)

Изменения утверждены постановлением правления НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) упрощает проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В дальнейшем они (банки, осуществляющие обмен валют, - ред.) будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом - документом, который печатается РРО. Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции. При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на чеке или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тыс. грн", - говорится в сообщении.

До сих пор банки должны были оформлять два бумажных экземпляра квитанции об осуществлении валютно-обменной операции - один для клиента, один для хранения в банке.

"Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства... В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию с валютно-обменных операций в виде электронного документа", - добавляют в НБУ.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что НБУ внес изменения в правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц за текущими валютными неторговыми операциями и их выплаты в Украине.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, обмен валют  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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