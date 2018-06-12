НБУ спрощує проведення операцій з обміну валют банками та іншими фінустановами

Зміни затверджено постановою правління НБУ

Національний банк України (НБУ) спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"В подальшому вони (фінустанови, що здійснюють обмін валют, - ред.) оформлюватимуть для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом - документом, який друкується РРО. Відповідно, вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції. При цьому і банки, і фінансові установи не будуть вимагати підпис клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума валютно-обмінної операції буде менша ніж 150 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Досі банки повинні були оформлювати два паперові примірники квитанції про здійснення валютно-обмінної операції - один для клієнта, один для зберігання в банку.

"По-друге, Національний банк надає можливість банкам та фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої... По-третє, у зв’язку із розвитком електронного документообігу та для сприяння розповсюдженню безпаперових технологій банки та фінансові установи отримають можливість оформлювати звітну документацію з валютно-обмінних операцій у вигляді електронного документа", - додають у НБУ.

Зміни затверджено постановою правління НБУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що НБУ вніс зміни в правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.