НБУ знизив курс золота до 326,5 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,4%

Національний банк України (НБУ) на 13 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс золота на 0,4% до 326,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 326 499,82 грн за 10 тройських унцій (-1340,87 грн або -0,4%);

Срібло - 4174,19 грн за 10 тройських унцій (-12,81 грн);

Платина - 219 791,02 грн за 10 тройських унцій (-1 304,74 грн);

Паладій - 246 543,62 грн за 10 тройських унцій (-2 615,3 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.