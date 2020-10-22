НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шевченко, инфляция достигнет нижней границы целевого диапазона 5% ± 1. п. в конце 2020 года и в дальнейшем будет ускоряться.

"Ускорение роста цен в конце этого года будет предопределяться прежде всего восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также подорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", - сказал он.

По прогнозу НБУ, в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также значительного повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу.

"Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным. Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон", - добавил Шевченко.

Ранее заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что в Национальном банке Украины прогнозируют рост цен, если власть пойдет на значительное повышение минимальной зарплаты.

Сологуб заявлял, что повышение минимальной зарплаты, которая вырастет на 30% в 2021 году, будет учитываться в октябрьском прогнозе Нацбанка.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, в сентябре 2020 года инфляция в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) замедлилась до 2,3% Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%.

Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидал, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.

Отметим, Минэкономики прогнозирует всплеск инфляции в начале 2021 года из-за дополнительной эмиссии гривны