НБУ уличил покупку валюты на межбанке за неделю в 15 раз

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 4-8 октября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 228 млн долларов. При этом центробанк не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее по сравнению с прошлой неделей (15 млн долларов) в 15 раз. НБУ проводил интервенции для сдерживания укрепления курса гривны. Тем не менее, доллар в течение недели упал до минимума с марта 2020 года - до 26,33 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1904,70 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1707,70 млн долларов.