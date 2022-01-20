НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2022 года на уровне 29,2 млрд долларов. В октябре НБУ ожидал объем на уровне 30,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

Кроме того, НБУ прогнозирует, что в 2024 году резервы составят 28,7 млрд долларов.

Согласно прогнозу НБУ, в 2023 году резервы составят 28,2 млрд долларов (ранее ожидалось 29,6 млрд долларов).

Напомним, по данным НБУ, международные резервы Украины выросли за 2021 год на 1,8 млрд долларов (на 6,2%) до 30,9 млрд долларов.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3,8 млрд долларов. На 1 января 2021 года размер резервов составил 29,1 млрд долларов.