RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2022 року на рівні 29,2 млрд доларів. У жовтні НБУ очікував обсяг на рівні 30,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2023 році резерви складуть 28,2 млрд доларів (раніше очікувалося 29,6 млрд доларів).

Крім того, НБУ прогнозує, що у 2024 році резерви складуть 28,7 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за 2021 рік на 1,8 млрд доларів (на 6,2%) до 30,9 млрд доларів.

Відзначимо, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3,8 млрд доларів. На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29,1 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України