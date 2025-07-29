НБУ трохи знизив курс долара і опустив курс євро на 50 копійок

Курс євро-долар

Падіння курсу євро в Україні пов'язане зі зниженням євро щодо долара. Американська валюта відновлює свої позиції завдяки торговим угодам Дональда Трампа.

Угода з ЄС минулими вихідними про ухвалення 15% підвищення тарифів і додаткові закупівлі американської енергії та зброї призвела до різкого зростання долара щодо євро.

Курс євро впав з 1,1740 до 1,1540 долара.

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