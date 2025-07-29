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НБУ немного снизил курс доллара и опустил курс евро на 50 копеек

Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта резко подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро упал до 48,95 гривен.

 

Курс евро-доллар

Падение курса евро в Украине связано со снижением евро по отношению к доллару. Американская валюта восстанавливает свои позиции благодаря торговым сделкам Дональда Трампа.

Соглашение с ЕС в минувшие выходные о принятии 15% повышения тарифов и дополнительных закупках американской энергии и оружия привело к резкому росту доллара по отношению к евро.

Курс евро упал с 1,1740 до 1,1540 доллара.

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