НБУ немного снизил курс доллара и опустил курс евро на 50 копеек

Официальный курс на 30 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7886 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,2240 гривен за 1 евро (-0,4727 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки 41,79-41,82 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро упал до 48,95 гривен.