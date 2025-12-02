ua en ru
НБУ трохи знизив курс долара на 3 грудня

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 15:40
UA EN RU
НБУ трохи знизив курс долара на 3 грудня Фото: Курс долара зріс на 2 копійки (НБУ)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 3 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3342 гривень за 1 долар (-0,01 грн).

НБУ трохи знизив курс долара на 3 грудняbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,1839 гривень за 1 євро (-0,13 грн).

НБУ трохи знизив курс долара на 3 грудняbank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 2 копійки до 42,36-42,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 1 грудня.

НБУ трохи знизив курс долара на 3 грудняudinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 1 грудня зріс на 2 копійки до 42,56 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 2 копійки - до 49,49 гривень.

Валютні інтервенції НБУ

У листопаді Національний банк продав валюти на міжбанківському валютному ринку на суму 2,887 млрд доларів, що на 1% нижче від обсягу продажів місяцем раніше. Купівля валюти залишається на колишньому низькому рівні - близько одного мільйона доларів.

Зазначивши, що в грудні 2024 року обсяг продажу валюти НБУ становив 5,284 млрд доларів.

Динаміку курсу ЄЦБ

З 1 січня до 1 грудня офіційний курс долара до євро Європейського центрального банку знизився майже на 13% з 0,97 до 0,86 євро. Протягом цього періоду мінімальне значення курсу становило 0,84 євро, максимальне - 0,98 євро і середнє - 0,89 долара.

Курс долара почав нове падіння з третьої декади листопада, з 20 листопада по 1 листопада він знизився на 0,1 долара.

