НБУ немного снизил курс доллара на 3 декабря

Украина, Вторник 02 декабря 2025 15:40
НБУ немного снизил курс доллара на 3 декабря Фото: Курс доллара вырос на 2 копейки (НБУ)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 3 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,3342 гривен за 1 доллар (-0,01 грн).

НБУ немного снизил курс доллара на 3 декабряbank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,1839 гривен за 1 евро (-0,13 грн).

НБУ немного снизил курс доллара на 3 декабряbank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 2 копейки до 42,36-42,39 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 1 декабря.

НБУ немного снизил курс доллара на 3 декабряudinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 1 декабря вырос на 2 копейки до 42,56 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 2 копейки – до 49,49 гривен.

Валютные интервенции НБУ

В ноябре Национальный банк продал валюты на межбанковском валютном рынке на сумму 2,887 млрд долларов, что на 1% ниже объема продаж месяцем ранее. Покупка валюты остается на прежнем низком уровне – около одного миллиона долларов.

Отметив, что в декабре 2024 года объем продажи валюты НБУ составлял 5,284 млрд долларов.

Динамику курса ЕЦБ

С 1 января по 1 декабря официальный курс доллара к евро Европейского центрального банка снизился почти на 13% с 0,97 до 0,86 евро. На протяжение этого периода минимальное значение курса составляло 0,84 евро, максимальное – 0,98 евро и среднее – 0,89 долара.

Курс доллара начал новое падение с третьей декады ноября, с 20 ноября по 1 ноября он снизился на 0,1 доллара.

