НБУ трохи збільшив курс долара на 18 листопада

Офіційний курс долара на 18 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,067 гривень за 1 долар (+0,02 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,7872 гривень за 1 євро (-0,19 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 14 листопада.

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 14 листопада зріс на 2 копійки до 42,28 гривень, при цьому, курс продажу євро знизився на 4 копійки - до 49,19 гривень.

Прогноз курс долара

Протягом 17-23 листопада за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку курс купівлі-продажу долара може коливатися в діапазоні 41,8-42,2 гривні. Такий прогноз РБК-Україна дав Тарас Лісовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку".

Курс євро на міжбанківському ринку 17-23 листопада може коливатися в діапазоні 48-49,5 гривень, вважає експерт.

Готівковий курс долара 17-23 листопада перебуватиме в діапазоні 41,8-42 гривні, а євро - 48-49,5 гривень. "Найближчими тижнями курс залишатиметься стабільним, а панічних настроїв серед населення поки що не спостерігається", - зазначив експерт.